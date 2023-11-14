المنستير: قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات بالمركز القطاعي لمهن الخشب بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكّري

تحت عنوان “نحو رعاية أفضل لمرضى السكري”، نظمت اليوم الثلاثاء، جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة، قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات بالمركز القطاعي لمهن الخشب بالمنستير، احتفالا باليوم العالمي لمرضى السكري، وفق ما أفاد به رئيس فرع المنستير لجمعية المحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة فتحي بسباس.

وأضح بسباس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن العيادات المجانية شملت اختصاصات السكري والغدد، والطب العام، والمعدة، والقلب والشرايين، والأمراض الجلدية، وطب الكلى، وطب الأسنان، وطبّ العيون والأعصاب والعظام، وركّزت على التحسيس بأهمية التغذية السليمة وممارسة الرياضة والحذر من الإدمان الرقمي. وتستهدف هذه القافلة التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع مجمع الصحة الأساسية بالمنستير وبلدية المنستير ووحدة المبيت والمطعم بالمركب التكويني بالسواني، الرفع من مستوى الوعي حول تأثير مرض السكري في المجتمع، والتشجيع على التشخيص المبكر، ودعم المتضررين وتوعيتهم بمختلف مكوّنات الثقافة الصحية.

يشار إلى أنّ جمعية المحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة، التي دأبت على تنظيم تظاهرات صحية تحسيسية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري، قد شرّكت هذه السنة ولأوّل مرّة أطفال مراكز ذوى الإعاقة بالمنستير، حيث تحوّل اليوم قرابة 50 طفل وطفلة من مدرسة حسين بسباس للتربية المختصة بالمنستير نحو المركز القطاعي لمهن الخشب للاستفادة من خدمات العيادات المجانية، حسب سميرة ضو المختصة بهذه المدرسة والتي أكّدت أنّ القافلة كانت أيضا فرصة للخروج بالأطفال من فضاء المدرسة نحو فضاءات خارجية.