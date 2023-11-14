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هام/كاس الكنفدرالية الافريقية: حكام مباريات النادي الافريقي

2023/11/14 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات النادي الافريقي في اطار منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم كما اعلنها اليوم الثلاثاء الهيكل القاري للعبة :

الجولة الاولى
الاحد 26 نوفمبر 2026
النادي الافريقي – دريمز الغاني الحكم الملغاشي اندوفترا راكوتوخوانا

الجولة الثانية
الاحد 3 ديسمبر 2023
اكاديميكا الانغولي – النادي الافريقي الحكم البينيني اديسا عبدول رافيو ليغالي

الجولة الثالثة
الاحد 10 ديسمبر 2023
ريفرز يونايتد النيجيري – النادي الافريقي الحكم الموريتاني دحان بيدا

الجولة الرابعة
الاربعاء 20 ديسمبر 2023
النادي الافريقي -ريفرز يونايتد النيجيري الحكم السوداني محمود علي محمود اسماعيل

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