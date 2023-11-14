عاجل/ السيسي يتلقى إتصالا من بوتين.. وهذا ما إتفقا حوله بشأن غزّة

أفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية للتهدئة، وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين.

وأضاف: “وقد اتفق الرئيسان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين”.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك.