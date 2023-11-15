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مصالح الحرس البحري ببنزرت تنقذ 3اشخاص إثر نشوب حريق على متن يخت سياحي بعرض البحر

2023/11/15 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تولت مصالح الحرس البحري ببنزرت، الثلاثاء، نجدة ثلاثة اشخاص إثر نشوب حريق مفاجئ بيختهم في عرض البحر، حسب ما افاد به مراسل (وات) مصدر جهوي مسؤول.

واوضح المصدر ذاته ان مصالح الحرس البحري ببنزرت وحالما تم إخطارهم بنشوب حريق بيخت سياحي اجنبي بصدد الصيانة في منزل بورقيبة وعلى متنه ثلاثة اشخاص تم إيلاء الحادث ما يستحق من إجراءات وتدخلات عاجلة وتوجيه زورقين رفقة فريق إنقاذ مختص من اجهزة الحرس البحري

وتمت نجدة الاشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن اليخت ومن بينهم شخص إيطالي الجنسية وتوجيههم لبر الامان علاوة على بقية التدخلات الواجبة لمعالجة الحريق باليخت السياحي .

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