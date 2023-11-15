سعد بقير يفتح النار على القادري والجريء:”لن أنعم بالرّاحة إن تعاملت مع أحدهم وكان كذّابًا”

المعاناة في غزّة لا تنتهي.. نساء يلدن قيصريا دون تخدير!..

نائب بالبرلمان: هناك شبه إجماع على إستئناف جلسة قانون تجريم التطبيع

قوات الإحتلال تهدم نُصبا تذكاريا للرئيس الراحل ياسر عرفات في الضفة الغربية

المهدية : القبض على منظم عمليات هجرة غير نظامية بمنطقة الشابة

2023/11/15 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكنت الوحدات الأمنية بمنطقة الشابة من ولاية المهدية، الثلاثاء، من الإطاحة بعنصر مفتش عنه من أجل تنظيم عمليات هجرة غير نظامية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، في تصريح لـ”وات”، أن الموقوف مفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائية بالمهدية من أجل “تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة”.

وبين المتحدث أن القوات الأمنية نصبت كمينا من أجل الايقاع بهذا العنصر بعد ورود معلومات تفيد تواجده بمنطقة الشابة.

وأذنت النيابة العامة بالمهدية، بعد استشارتها، بفتح محضر بحث وإحالة المضنون فيه بحالة احتفاظ.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn