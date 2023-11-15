هام/ هذا عدد الطعون التي تلقتها المحكمة الادارية في الترشحات للانتخابات المحلية..

أعلنت المحكمة الإداريّة أنّها تلقّت إلى حُدود تاريخ اليوم الإربعاء 15 نوفمبر 2023 على السّاعة 12 والنّصف إجماليّا خمسون طعنا (50) بخصوص نزاعات الترشّح لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 في طورها الأوّل من التّقاضي.

وقد توزّعت الطّعون كالٱتي:

-14 طعنا على مستوى الدّوائر الابتدائيّة المركزيّة.

-36 طعنا على مستوى الدّوائر الابتدائيّة الجهويّة، موزّعة كالٱتي:

سوسة (2)، سيدي بوزيد (9)، صفاقس (4)، نابل (1)، مدنين (5)، الكاف (3)، القيروان (2)، القصرين (5)، قفصة (2)، قابس (3).

هذا وانطلقت الدّوائر الابتدائيّة للمحكمة الإداريّة بداية من اليوم الاربعاء في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطّور الأوّل من الطّعون المذكورة التي سيتمّ البتّ فيها طبقا للأحكام والآجال المحدّدة بالقانون الانتخابي.