عاجل/الجيش الاسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء..والسلطة تعتبره “جريمة بحق الإنسانية”

المهدية : القبض على منظم عمليات هجرة غير نظامية بمنطقة الشابة

مصالح الحرس البحري ببنزرت تنقذ 3اشخاص إثر نشوب حريق على متن يخت سياحي بعرض البحر

عاجل/إيقاف منسق عام هذا الحزب بمطار تونس قرطاج واقتياده إلى ثكنة العوينة..

هام/ هذا عدد الطعون التي تلقتها المحكمة الادارية في الترشحات للانتخابات المحلية..

2023/11/15 الأولى, المصدر, مجتمع

أعلنت المحكمة الإداريّة أنّها تلقّت إلى حُدود تاريخ اليوم الإربعاء 15 نوفمبر 2023 على السّاعة 12 والنّصف إجماليّا خمسون طعنا (50) بخصوص نزاعات الترشّح لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 في طورها الأوّل من التّقاضي.

وقد توزّعت الطّعون كالٱتي:

-14 طعنا على مستوى الدّوائر الابتدائيّة المركزيّة.

-36 طعنا على مستوى الدّوائر الابتدائيّة الجهويّة، موزّعة كالٱتي:

سوسة (2)، سيدي بوزيد (9)، صفاقس (4)، نابل (1)، مدنين (5)، الكاف (3)، القيروان (2)، القصرين (5)، قفصة (2)، قابس (3).

هذا وانطلقت الدّوائر الابتدائيّة للمحكمة الإداريّة بداية من اليوم الاربعاء في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطّور الأوّل من الطّعون المذكورة التي سيتمّ البتّ فيها طبقا للأحكام والآجال المحدّدة بالقانون الانتخابي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn