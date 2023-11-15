القصرين : تلقي 6 طعون واستهداف المناطق الحدودية طيلة الفترة الاستثنائية الثالثة للتحيين

أفادت المكلفة بتسيير الإدارة الفرعية للإنتخابات بالقصرين سوار نصير، اليوم الإربعاء، أن الهيئة تلقت يومي 13و14 نوفمبر الجاري (مرحلة تقديم الطعون)، 6 طعون في ترشحات تم رفضها لأسباب وظيفية وبسبب عدم اكتمال الوثائق.

وبينت نصير في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه وبعد إنتهاء فترة الطعون، سيتم الدخول في مرحلة النزاعات التي ستتواصل إلى غاية الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين في غرة ديسمبر، لتنطلق بعدها الحملة الإنتخابية يوم 2 ديسمبر المقبل وتتواصل إلى حدود يوم 22 ديسمبر في تمام منتصف الليل، ولفتت إلى أن مطالب المترشحين المقبولين أوليا بالجهة لإنتخابات المجالس المحلية المرتقبة، بلغ بعد انتهاء فترة البت 425 مطلبا مقبولا من جملة 462 مطلبا تلقتهم الهيئة طيلة فترة قبول الترشحات وفترة التمديد، علما وأنه تم رفض 36 مطلب ترشح وتم تسجيل انسحاب لمترشح .

وبخصوص فترة التحيين الإستثنائية الثالثة للسجل الإنتخابي، بينت نصير أنها متواصلة لليوم الثالث على التوالي بنسق حثيث بمختلف معتمديات الولاية، بعد أن تم تسخير 95 عونا لها موزعين بين 38 عونا قارا في مقرات المعتمديات والبلديات ومكاتب البريد، و57 عونا متنقلا ، مشيرة إلى أنه تم خلال هذه الفترة إستهداف المناطق الحساسة الحدودية بين العمادات نظرا لوجود العديد من المواطنين الذين ينتخبون في مدارس قريبة منهم، لا تنتمي لعماداتهم، وذكرت في سياق متصل أن حملة التحيين مكنت خلال اليومين الماضيين من القيام ب 850 عملية تحيين، فيما مكنت المرحلة السابقة من التحيين من القيام بأكثر من 20 ألف عملية.

جدير بالذكر أن مراكز الإقتراع بولاية القصرين المخصصة لإنتخابات المجالس المحلية المزمع إجراؤها يوم 24 ديسمبر 2023 ، يبلغ 310 مراكز إقتراع، موزعين على كافة معتمديات الولاية ال13، من بينهم 7 مراكز جديدة تمت إضافتها بمناسبة المحطة الانتخابية المرتقبة .

وتضم ولاية القصرين، 106 دوائر انتخابية و106 عمادات، وقد تجاوز عدد ناخبيها المسجلين الى حدود تاريخ 21 أكتوبر المنقضي 355 ألف ناخب مسجل.