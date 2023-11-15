التحقيق في ملابسات وفاة شاب بطلق ناري من بندقية صيد في منزل عائلته

توفي شاب يبلغ من العمر 25 سنة، بطلق ناري من بندقية صيد في منزل عائلته الكائن بالقرعة الحمراء من ولاية القصرين.

وأكدت المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين القاضية حياة الزنايدي، لموزاييك، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، أن ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق قد تنقلا لمعاينة الواقعة في منزل عائلة الهالك حيث تم العثور على جثته تحمل إصابة على مستوى الصدر، إضافة إلى وجود بندقية الصيد على مقربة منه.

وأوضحت القاضية الزنايدي أنه تم تعهيد فرقة أمنية للبحث في ملابسات الواقعة، وللكشف عن تفاصيلها، إضافة إلى عرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

من جهة أخرى، كشف المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني لموزاييك، عن نقل جثة الهالك إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين قصد عرضها على الطبيب الشرعي.

ولا يعرف إلى حدود الآن إن كانت الواقعة ناجمة عن حالة انتحار أو عن جريمة قتل.