الإطاحة بمروّجي مخدرات في قفصة



أثناء قيام أعوان فرقة شرطة النجدة بقفصة بدورية أمنية ليلة أمس الثلاثاء، لصالح الأمن العام بالجهة، تم الاشتباه في نفر عمد الى الاختباء بإحدى الأزقة بجهة حي السرور بقفصة فور مشاهدته للوحدات الأمنية.

للغرض تم إيلاء الموضوع الأهمية ورغم محاولته الفرار إلا أنه أمكن السيطرة والقبض عليه، وبتفتيشه تم العثور بحوزته على قطعة من القنب الهندي “زطلة” ومبلغ مالي قدره 160 دينار.

وباقتياده الى مقر فرقة الشرطة العدلية بقفصة والتحري معه اعترف بتحوزه على قطع أخرى من المخدر المذكور بمنزل والديه الكائن بنفس الجهة، وعليه تم التنقل الى المكان بعد التنسيق مع النيابة العمومية أين تم العثور على 05 قطع أخرى يقوم بمسكها بنية ترويجها.

وبمزيد التحري معه أفاد أنه يتولى اقتناء المواد المخدرة من لدن نفر آخر من ذوي السوابق العدلية في مجال استهلاك وترويج المخدرات علاوة على كونه تم الإفراج عنه مؤخرا بعد قضائه لعقوبة سجنية في الغرض.

وتم للغرض بالتنسيق مع النيابة العمومية في مناسبة ثانية، التنقل الى منزل ذي الشبهة الثاني وبتفتيشه أمكن العثور على صفحتين من مخدر القنب الهندي وعدد هام من القطع الصغيرة من نفس المخدر.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة الأول وإدراج الثاني بالتفتيش من أجل “مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة” والأبحاث متواصلة.