بداية من الجمعة: البرلمان يشرع في عقد الجلسات العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة 2024

يشرع مجلس نواب الشعب بداية يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا في عقد الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، ثم ينطلق البرلمان بداية من يوم 6 ديسمبر 2023 في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 والمصادقة عليه.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة ليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 :

كلمة رئيس مجلس نواب الشعب بمناسبة النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024

بيان رئيس الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024.

تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024

النقاش العام.

وتستأنف الجلسة أشغالها يوم السبت 18 نوفمبر 2023 في حصة صباحية تنطلق على الساعة التاسعة صباحا لمواصلة النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024، ثم الاستماع الى بيانات وأجوبة الحكومة.

وتُخصص الحصة المسائية لعرض ومناقشة مشروع ميزانية المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.

ثم تتواصل الجلسات تباعا بداية من يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 بعرض ومناقشة مشاريع ميزانيات كل المهمّات والمهمات الخاصة، والتصويت على الاعتمادات.