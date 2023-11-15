وزير الفلاحة حول نُدرة الأمطار: “تونس بلد خيرات وقادرة على الصمود.. وربي باش يرحمنا”

قال وزير الفلاحة والصيد البحري عبد المنعم بالعاتيK إن ” تونس بلد خيرات معطاء وقد شاهدت خيراتها حتى في قلب الصحراء خلال مرافقتي رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة إلى ولاية قبلي”.

وأضاف بالعاتي، في كلمة له اليوم الاربعاء نقلتها موزاييك، أن تونس، رغم ما تواجهه من ندرة التساقطات وأزمة شح المياه إلا أنها قادرة على الصمود وعلى توفير العيش الكريم للمواطن التونسي. وعن أزمة المياه قال بالعاتي :” ربي باش يرحمنا وباش يلطف بينا” وواصل :” أما تونس، فبقدر خيراتها وهبها الله رجالا ونساء يصمدون وقت الشدائد، ووقت الي يلزم ناقفولها ناقفولها، صحيح عندنا تحديات آما نحن لها وسننهض بالبلاد “.

والقى الوزير اليوم الاربعاء كلمة في افتتاح حفل المتوجين بجوائز الدورة الرابعة لمناظرة المنتجات المحلية المنتظم بالحمامات الجنوبية.