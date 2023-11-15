جنوب افريقيا تقدّم شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية

أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا تقديم بلاده لشكوى ضد اسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد رامافوزا أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة مشيرا إلى أن القطاع تحول إلى معسكر اعتقال تجري فيه إبادة جماعية وفق قوله.

بدورها, نددت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل الأربعاء، بالمشاهد المفجعة التي رأتها خلال زيارة قامت بها إلى قطاع غزة، مطالبة بـ”إيقاف هذا الرعب”.

وقالت راسل التي زارت جنوب القطاع “إن ما رأيته وسمعته كان مفجعاً. لقد تحملوا القصف والخسارة والنزوح المتكرر.. داخل القطاع، لا يوجد مكان آمن ليلجأ إليه أطفال غزة المليون”، مضيفة “وحدهم أطراف النزاع هم الذين يمكنهم إيقاف هذا الرعب حقاً”.