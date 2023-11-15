القصرين : حجز 2550 كغ من مادة البطاطا..

حجز ، أعوان المراقبة الاقتصادية بالقصرين ، اليوم الاربعاء ، 2550 كغ من مادة البطاطا حجزا فعليا من أجل مسك منتوجات قصد المضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل على معنى المرسوم عدد 10لسنة 2020 وفق المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين سامية البريكي.

وذكرت البريكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الكمية المحجوزة ضبطت داخل شاحنتين لم يحترم أصحابها مسالك التوزيع القانونية ، مبرزا أنه تم عرضها بمساحة تجارية بالجهة لإعادة ضخها في السوق وتأمين ثمنها بالخزينة العامة للدولة.