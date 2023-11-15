بنزرت:تحرير 25 مخالفة إثر حملة رقابية مشدّدة بمعتمدية منزل بورقيبة..

أفضت حملة رقابية مشتركة شهدتها كامل مناطق معتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت، اليوم الأربعاء، إلى تحرير 25 محضر بحث منها 20 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، و3 مخالفات في المواد الغذائية، ومخالفتين في قطاع الدواجن، إلى جانب حجز كمية من الموز المهرب وتأمينها لدى مصالح الديوانة وتحرير محضر بحث ضد المخالف، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن 7 من بين المخالفات تعلّقت بعدم الإستظهار بالفواتير والترفيع في الأسعار، و14 من أجل عدم إشهار الأسعار، و03 من أجل مسك آلات وزن غير حاملة لعلامة الإختبار السنوي، وواحدة من أجل مسك وترويج بضاعة مجهولة المصدر.

وأضاف أنّ الحملة تتنزل في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة الإقتصادية المتعلق بالتصدي لمختلف أشكال المضاربة والإحتكار والترفيع غير القانوني في الأسعار وأعمال اللجنة الجهوية لمراقبة الاسعار والتصدي للتجارة الموازية والتهريب، وتم للغرض إستنفار هياكل الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات ببنزرت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للأغذية ببنزرت والفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت وفرقة الحرس البلدي بماطر ومصالح الامن التابعة لمنطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة.

من جانبه، اشار مصدر امني مسؤول إلى انه تم في ذات الاطار تنفيذ 74 مراقبة ترتيبية، وإزالة 10 مواضع انتصاب، علاوة على تحرير 13 محضرا صحيّا.