تصفيات كاس العالم 2026 (المجموعة8-الجولة1): المنتخب التونسي يجري حصة نموذجية وتواصل غياب بن رمضان

اجرى المنتخب الوطني التونسي مساء اليوم الاربعاء حصة تدريبية نموذجية احتضنها الملعب الرئيس حمادي العقربي برادس في اطار التحضيرات الجارية للقاء الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كاس العالم 2026 والتي ستجمعه بمنتخب ساوتومي وبرنسيب يوم الجمعة القادم بداية من الساعة الثامنة مساء.

وأجرت العناصر الوطنية حصة تدريبية نموذجية , عرفت مشاركة كل العناصر التي اختارها الاطار الفني ماعدا اللاعب محمد علي بن رمضان الذي يواصل بمقر الاقامة متابعة البرنامج التأهيلي رفقة الاطار الطبي للمنتخب.

وارتكز العمل اساسا على الجانبين الفني والتكتيكي في علاقة بالتمركز الدفاعي والهجومي، إضافة إلى الاهتمام بالكرات الثابتة.

و اختتم الاطار الفني الحصة بإجراء لقاء تطبيقي تم خلاله تجربة الخطة التكتيكية التي ينوي الاعتماد عليها.