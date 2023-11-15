القيروان: إيقاف 117 مفتشا عنهم وحجز أسلحة ومواد خطرة خلال حملة أمنية موسّعة

أسفرت حملة أمنية موسعة انتظمت، عشية أمس الثلاثاء، بولاية القيروان، عن إيقاف 117 مفتشا عنهم في قضايا مختلفة، وحجز أسلحة بيضاء ومواد خطرة، فضلا عن الاحتفاظ بعدد من المقوفين من أجل إتمام الإجراءات القانونيّة وذلك بعد استشارة النيابة العموميّة، وفق مدير إقليم الأمن الوطني بولاية القيروان زياد بهلول.

وأوضح بهلول، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أن هذه الحملة الموسعة والمشتركة بين وحدات الأمن والحرس الوطنيين باالقيروان تندرج في إطار السّعي المُتواصل للحفاظ على الأمن العام والسّهر على راحة المُواطنين والتصدّي للجريمة المنظمة والمظاهر المخلة بالامن العام، وشملت تأمين محيط المؤسسات التربوية والجامعية، ومحطات النقل العمومية، والفضاءات التجارية والترفيهية، والمؤسسات المالية والبنكية، والمنشآت السياحية والمناطق الصناعية، وتواصلت ليلا بكافة معتمديات الجهة

وقد أسفرت الحملة أيضا عن حجز 37 دراجة نارية دون وثائق، وسيارة محل تفتيش، فضلا عن تحرير 60 محضرا مروريا و300 مخالفة رادار، و356 مخالفة مرورية، وحجز كميات مختلفة من السميد والزيت والموز والتفاح والسجائر والمعسل والبنزين.

ومن بين الموقوفين في الحملة، شخص يمتهن الرهان الإلكتروني وتبييض الأموال، إلى جانب إيقاف 6 أشخاص من أجل مسك مادة مخدرة بنية الاستهلاك والترويج (قنب هندي وأقراص مخدرة…)، وإيقاف شخص من أجل بيع الخمر خلسة، وإجراء 17 مراقبة قانونية على عناصر خطيرة، فضلا عن ضبط 4 أشخاص ضالعين في مجال المضاربة والاحتكار في المواد الأساسية المدعمة، وفق ذات المصدر.