بلاغ هام بخصوص حصة التجنيد..

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، أن حصة التجنيد 2023/4 بالنسبة للشبّان من مواليد الثلاثية الرابعة من سنة 2003 ومواليد السنوات السابقة الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية تنطلق بداية من يوم الجمعة 01 ديسمبر 2023 وتتواصل إلى غاية الجمعة 05 جانفي 2024.

وأكّدت الوزارة أنّه يتعيّن على الشبّان المعنيين التقدّم تلقائيّا إلى المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة (تونس – سوسة – باجة – قابس-القصرين) مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية.

ولمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد على الأرقام التالية: 71.896.055// 71.896.870 // 71.896.111 // 71.896.317 // 71.896.488 ورقم المكتب 55343.