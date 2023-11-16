بن عروس : تقديرات بإنتاج 9000 طنّ من زيتون الزيت خلال الموسم الحالي

قدّرت المصالح الفنية للديوان الوطني للزيت ان تكون صابة زيتون الزيت بولاية بن عروس للموسم الفلاحي 2023-2024 في حدود 9000 طن وهي نسبة تقارب مستوى الإنتاج خلال الموسم المنقضي.

وبحسب تقديرات الديوان، فمن المنتظر أن تكون تقديرات إنتاج زيت الزيتون بالجهة حلال الموسم الحالي في حدود 1800 طن، أي بمعدل إنتاج للشجرة الواحدة في حدود 25 كلغ.

وكانت إحصائيات دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس قدرت في وقت سابق ان يكون الانتاج الجملي للزيتون لهذه السنة في حدود نفس النسبة تقريبا، وذلك بناء على ما توفر لدى المصالح الفنية من معطيات متعلقة بالمردودية العامة في المساحات المخصصة لزراعة الزياتين.

وتعتبر صابة زيتون الزيت لهذا الموسم متوسّطة في العموم، بسبب تواصل فترة الجفاف وقلة تساقط الأمطار، إضافةً إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وتمسح المساحات المخصّصة للزياتين بولاية بن عروس، حوالـي 7250 هكتارا منها 6900 هكتار زيتون زيت، بها حوالي 930 ألفا و100 أصل أغلبها في طور الإنتاج و350 هكتارا زيتون مائدة، يعدّ حوالي 56 ألفا و250 أصلا جلّها في طور الإنتاج.

وتمثل هذه المساحة، قرابة 18% من المساحة الجملية المحترثة، و 40 % من مساحة الأشجار المثمرة، وتتوزع نوعية الزياتين بين 81 بالمائة زياتين منتجة و9 بالمائة زياتين هرمة و10 بالمائة زياتين فتية.

وتنتصب بولايــة بن عروس 08 معاصر ذات طاقـة تحويـل جملية قصوى بـ 870 طن / يوم وتعتمد النظام المتواصل.