إتحاد الفلاحة يحذّر من أزمة في الحليب قد تتفاقم إذا تواصل انحباس الأمطار



قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عياد، أن الوضعية الحالية لمنظومة الألبان وبوادر النقص الحاصل في هذه المادة خلال هذه الفترة، قد نبّه منه الاتحاد منذ سنوات.

وشدد بن عيّاد على أنه من الممكن أن يتفاقم هذا الاشكال اذا تواصل انحباس الامطار مع عدم دعم الفلاحين ومربي الماشية.

وأضاف خلال حضوره اليوم الخميس، في المنتدى الاقتصادي الذي تحتضنه مدينة الحمامات، أنه من الضرورة الوقوف إلى جانب منتجي الالبان الذين فرّطوا في قسط من قطيعهم جراء غلاء أسعار العلف وعديد الصعوبات الاخرى.

كما اشار بن عياد الى أن الاتحاد في انتظار جلسة مع رئيس الحكومة و وزير الفلاحة لتقديم مقترحات المهنة للخروج من الازمة والمحافظة على منظومة الالبان.

جوهرة آف آم