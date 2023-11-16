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عاجل: الكشف عن تخطيط عنصر مناصر ’’’لداعش’’’’ّ للقيام بعملية إرهابية بإحدى الدول الأوروبية..

2023/11/16 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في إطار عمل مشترك بين وحدات الإدارة العامة للحرس الوطني (إدارة مكافحة الإرهاب والوحدة المختصة) وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم الكشف عن تخطيط عنصر مناصر للتنظيم الإرهابي “داعش” للقيام بعملية إرهابية بإحدى الدول الأوروبية بعد فشله في التوجه الى بؤر التوتر للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
وأوردت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها على صفحتها الرسمية مساء اليوم الخميس، أن هذا العنصر تولى ربط الصلة بعناصر إرهابية بالخارج وتعمد الإشادة بالتنظيمات الإرهابية وتمجيدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبختم الأبحاث وإحالة المعني على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم فتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.

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