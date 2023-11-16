رئيس الدولة يفجرها بخصوص المواد التي تم استعمالها في أشغال ملعب المنزه..وهذا ما كشفه..#خبر_عاجل

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، عشية اليوم الخميس، 16 نوفمبر 2023، زيارة تفقدية الى الملعب الاولمبي بالمنزه أين عاين مدى تقدم اشغال مكونات الملعب

وشدد رئيس الدولة على أن هناك تأخير كبير في تقدم أشغال الملعب, بالاضافة لعدم مطابقة الاعمال للمواصفات و اقصاء بعض الاطراف والمراقبين من هذا العمل .’

وقال الرئيس من المفترض ان تكون نسبة الاشغال قد بلغت النصف الأن بعد أكثر من سنة خاصة وان اشغال هذا الملعب انطلقت في جويلية 2022.

وشدد الرئيس على أن عديد المواد التي تم استعمالها غير مطابقة للمواصفات , قبل ان يضيف قائلا ’’ باش يهزونا الكارثة تقريبا ’’ .

وفي لقائه بوزير الشباب والرياضة كمال دقيش، قال رئيس الجمهورية , كان من المفترض ان تبلغ الاشغال النصف وليس 15 بالمائة فقط ,’ مضيفا ,’ّ ’’ نحن في سباق ضدّ الساعة’’’’..