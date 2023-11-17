منتخب إسبانيا يفوز على قبرص 3-1 في تصفيات يورو 2024

فاز منتخب إسبانيا على مضيفه منتخب قبرص بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما امس الخميس في إطار الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

وكان منتخب إسبانيا قد ضمن التأهل لليورو قبل انطلاق لقاء امس أمام قبرص.

ثلاثية منتخب الماتادور الإسباني جاءت في الشوط الأول عن طريق لامين يامال في الدقيقة 5، وميكيل أويازابال في الدقيقة 22، وخوسيلو في الدقيقة 28، فيما أحرز كوستاس بلياس هدف قبرص الوحيد في الدقيقة 75.

ومنح الفوز إسبانيا صدارة المجموعة الأولى بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، بفارق نقطتين عن منتخب أسكتلندا صاحب المركز الثاني، فيما ظل منتخب قبرص في المركز الأخير بدون نقاط.

وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت ضمن تصفيات يورو 2024، فاز منتخب النمسا على مضيفه منتخب إستونيا بنتيجة 2-0، وانتصر منتخب أذربيجان على ضيفه منتخب السويد بنتيجة 3-0، وتعادلت بلغاريا مع المجر بنتيجة 2-2، وجورجيا مع أسكتلندا بنفس النتيجة.