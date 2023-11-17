تصفيات كأس العالم 2026 ( منطفة افريقيا): نتائج

سجل المصري محمد صلاح أربعة أهداف ليستهل منتخب “الفراعنة” مشواره في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بفوز كبير متوقع 6-صفر على جيبوتي

وضمن أداء صلاح الفوز لمصر في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الأولى في القاهرة حيث سجل المهاجم أربعة اهداف مع سعي المنتخب المصري للحصول على مكان في نهائيات 2026 بعد أن غاب عن كأس العالم في قطر العام الماضي.

وتعادلت نيجيريا، التي غاب عنها مهاجم نابولي المصاب فيكتور أوسيمن، 1-1 في أجواء ممطرة أمام ليسوتو التي تتأخر عنها بفارق 113 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا).

ووضع المدافع موتلوميلو مكوانازي ليسوتو في المقدمة بشكل مفاجئ بعد 56 دقيقة من المباراة ضمن المجموعة الثالثة وحافظوا على تقدمهم لمدة 11 دقيقة قبل أن يسجل قلب الدفاع المولود في لندن سيمي أجايي هدف التعادل من ركلة ركنية نفذها كليتشي إيهيناتشو.

لكن رغم الضغط على مرمى الفريق الزائر فيما تبقى من المباراة، لم تتمكن نيجيريا من تسجيل هدف الفوز وستضع النتيجة ضغطا كبيرا على المدرب جوزيه بيسيريو الذي يفصله شهران فقط عن مشاركته في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وحققت موزامبيق أول فوز لها خارج ملعبها في التصفيات الأفريقية التي انطلقت هذا الأسبوع بفوزها على بوتسوانا 3-2 في المجموعة السابعة حيث سجل جوناثان مويومو، الذي يلعب في بطولة الدرجة الرابعة في ألمانيا، هدف الفوز في ظهوره الثاني فقط.

وعوضت الغابون تأخرها بهدف لتتغلب على كينيا 2-1 حيث أدرك دينيس بوانجا، هداف البطولة الأمريكي هذا العام، التعادل بعد مرور ساعة ثم أحرز جيلور كانجا هدف الفوز في الدقيقة 88 في فرانسفيل.

كما انتصرت بوروندي في المجموعة السادسة بتغلبها على غامبيا 3-2 في مباراتها التي أقيمت في تنزانيا بسبب افتقار بوروندي لملعب مناسب.

واضطر منتخب السودان لاستضافة مباراة المجموعة الثانية ضد توغو في بنغازي بليبيا بسبب الحرب الأهلية في البلاد وعلى الرغم من تقدمه من خلال ركلة جزاء مبكرة أدركت توغو التعادل 1-1 عن طريق كيفن دينكي المحترف في بلجيكا.

وخيمت الفرص الضائعة على مواجهة المجموعة الرابعة بين الرأس الأخضر وأنجولا والتي انتهت بالتعادل السلبي.