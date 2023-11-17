رونالدو يهز الشباك في فوز البرتغال 2-صفر على ليختنشتاين



هز كريستيانو رونالدو الشباك ليساعد البرتغال على الفوز 2-صفر على ليختنشتاين في المجموعة العاشرة يوم الخميس ليعادل اللاعب البالغ من العمر 38 عاما البلجيكي روميلو لوكاكو كأفضل هداف في تصفيات بطولة أوروبا 2024.

وبعد ضمان مكانها في النهائيات تتصدر البرتغال مجموعتها بفارق كبير عن أقرب مطارديها بينما تتذيل ليختنشتاين الترتيب بلا نقاط بعد تسع مباريات.

وقرر روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال عدم إراحة أي من لاعبيه الأساسيين لكن فريقه عانى أمام منافسه المتواضع ولم يتمكن من كسر الجمود في الشوط الأول.

لكن في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وصلت تمريرة ديوجو جوتا البينية إلى رونالدو، الذي توغل بين اثنين من المدافعين وأطلق تسديدة لا تصد ولا ترد بقدمه اليسرى ارتطمت بالعارضة قبل أن تدخل الشباك.

وعزز رونالدو مكانته كأفضل هداف على الإطلاق في كرة القدم الدولية بعدما رفع حصيلته إلى 128 هدفا في 204 مباراة.

وعزز جواو كانسيلو تقدم فريقه في الدقيقة 56 مستغلا خطأ الحارس بنجامين بوتشيل ليسدد في الشباك الفارغة.