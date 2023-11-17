روسيا تُرسل أولى شحناتها المجانية من الحبوب إلى هذه الدول الإفريقية..

أرسلت روسيا أولى شحنات الحبوب المجانية التي وعدت إفريقيا بها، حسبما أفاد به وزير الزراعة دميتري باتروشيف، اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.

وقال الوزير في بيان: “غادرت أول سفينتين الموانئ الروسية باتّجاه الصومال وبوركينا فاسو، نتوقع أن تصلا إلى هناك بين نهاية نوفمبر ومطلع ديسمبر”.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الوزير قوله خلال منتدى إن كل سفينة تحمل 25 ألف طن من الحبوب.

وتعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جويلية الماضي بإرسال 200 ألف طن من الحبوب المجانية إلى 6 دول إفريقية.

وجاء التعهّد بعد وقت قصير على انسحاب موسكو من اتفاق الحبوب برعاية الأمم المتحدة كان ضمن المرور الآمن لصادرات أوكرانيا الزراعية من موانئها الجنوبية المطلة على البحر الأسود.