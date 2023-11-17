عاجل/ الكشف عن سرّ الجثة المُلقاة في الطريق بتطاوين..

تمكنت وحدات المنطقة الجهوية للأمن بتطاوين من الكشف عن حيثيات وفاة كهل أصيل الجهة مساء اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 بعد أن تمّ العثور على جثته على مستوى الطريق الرابطة بين وسط مدينة تطاوين والحي الادراي.

حيث تبيّن ان الهالك تعرض إلى عملية قتل وتم ايقاف المشتبه به وحجز أدوات الجريمة المتمثلة في بندقية صيد وسكين وكمية من ذخيرة البندقية، حسب ما افادت به اذاعة موزاييك، نقلا عن مصدر امني.

وحسب ذات المصدر فقد اعترف المشتبه به بجريمته، مصرّحا أنّ سبب اقدامه على فعلته يعود الى خلاف بينه وبين الهالك حول ملكية عقار.

واضاف أن النيابة العمومية قد اذنت بالاحتفاظ به إلى حين استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه