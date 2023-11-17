عاجل/ بطاقة إيداع بالسجن ضد زوجة زعيم شبكة دولية لترويج المخدرات.. (تفاصيل)

عاجل/ وفاة كل مرضى العناية المركزة بمستشفى الشفاء في غزة

“لم تشهدها تونس منذ الاستقلال”: خبير اقتصادي يكشف عن “نقطة خطيرة” في قانون المالية التعديلي

عاجل/ 3 أحزاب تعلن إندماجها في حزب واحد.. تعرّف عليهم

عاجل/ بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الاعمال الحبيب الحواص

2023/11/17 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

اصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر عشية الجمعة 17 نوفمبر 2023، بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال الحبيب حواص، وذلك من اجل غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي ومخالفة التشريع الصرفي.
ووفق ما افادت به اذاعة موزاييك، فقد تولى أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني، اليوم الجمعة، إحالة رجل الأعمال الحبيب حواص على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي وذلك اثر انتهاء آجال الاحتفاظ به، لتقرر النيابة احالته على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى عرض المتهم على القيس، ثم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn