عاجل/ بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الاعمال الحبيب الحواص

اصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر عشية الجمعة 17 نوفمبر 2023، بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال الحبيب حواص، وذلك من اجل غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي ومخالفة التشريع الصرفي.

ووفق ما افادت به اذاعة موزاييك، فقد تولى أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني، اليوم الجمعة، إحالة رجل الأعمال الحبيب حواص على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي وذلك اثر انتهاء آجال الاحتفاظ به، لتقرر النيابة احالته على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى عرض المتهم على القيس، ثم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.