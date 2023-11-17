تصفيات كاس العالم 2026 – الجولة الاولى – فوز عريض متوقع للمنتخب التونسي برباعية على ساوتومي- برينسيب

حقق المنتخب الوطني التونسي اليوم الجمعة بملعب حمادي العقربي برادس فوزا عريضا متوقعا على منتخب ساوتومي وبرينسيب بنتيجة 4_صفر في لقاء الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كاس العالم 2026 . وجاءت رباعية المنتخب التونسي بفضل ياسين مرياح 37 و يوسف المساكني 53 و حمزة رفيعة 79 و فراس بلعربي 88 .

وحرص لاعبو للمنتخب التونسي على الدخول القوي في مباراة ساوتومي وبرينسيب من اجل بداية موفقة للمنتخب في مستهل تصفيات كاس العالم 2026 وتثبيت مكانه في مقدمة المجموعة الثامنة بفضل فارق الاهداف ،ولاستعادة ثقته احبائه الذين حضروااليوم باعداد محترمة وذلك بعد عثرتي وديتي كوريا الجنوبية واليابان وما صاحبهما من تداعيات سلبية على المستوى المعنوي . وجاءت الإختيارات الفنية للمدرب جلال القادري ذات نزعة هجومية بالتعويل على عناصر قادرة على صنع الفارق في مناطق المنافس مثل نعيم السليتي ويوسف المساكني،و حمزة رفيعة،و رأس الحربة هيثم الجويني فيما وضع ثقته في الحارس بشير بن سعيد كاساسي.

وقد اصطدم حرص لاعبي المنتخب على التعجيل بالتهديف بصمود نسبي خلال فترة جس نبض تجاوزت 15 دق اظهر فيها منتخب ساوتومي وبرينسيب المصنف 186 عالميا في اخر تصنيف للفيفا، امكانيات محترمة،من خلال حسن انتشاره فوق الميدان وانضباطه التكيكي،مما جعله يغلق المنافذ الموصلة الى مرماه مع احراج دفاع المنتخب التونسي ببعض المحاولات الجريىئة التي احرجت دفاع المنتخب

وبدات المحاولات التونسية انطلاقا من دق 8 اثر تسديدة من حمزة رفيعة مرت محاذية للمرمى و راسية هيثم الجويني في دق 18 بعد مخالفة جانبية من السليتي،الا ان كرة الجويني اخطات مرمى الحارس ليوناردو كونكالفاز الذي تصدى للمخالفة المباشرة في دق 23, كما اساء الجويني التعامل مع تمهيد كشريدة حينما كان وجها لوجه مع حارس المنافس الأمر الذي مكن دفاع ساوتومي من التدخل،وابعاد الكرة الى الركنية.

وتوجت دق 37 من المباراة سيطرة المنتخب التونسي على مجريات اللعب،بعد ان تمكن المدافع ياسين مرياح من افتتاح النتيجة بعد ركنية من السليتي، فشل منتخب ساوتومي التعامل معها،وقد ترجمت لقطة الهدف تباين موازين القوى بين المنتخبين،والفوارق الفنية الشاسعة بينهما حيث كاد مرياح والسليتي مضاعفة وتثليث النتيجة في ظرف دقيقة واحدة حيث أخرج دفاع ساوتومي كرة اولى على الخط النهائي للمرمى وارتطمت الثانية على العارضة اليمنى للحارس،لينتهي الشوط الأول بتقدم طفيف للمنتخب التونسي 1-صفر .

وجاءت بداية الفترة الثانية من اللعب شبيهة بالاولى في ظل اسبقية ميدانية للمنتخب التونسي جسمها قيدوم المنتخب يوسف المساكني عندما تمكن من مضاعفة النتيجة 2-صفر في دق 52 بعد عمل فردي وتسديدة دقيقة استقرت في شباك ساوتومي ليؤكد المتخب التونسي افضليته

ودخلت المباراة بعد الهدف الثاني للمنتخب التونسي فترة رتابة حيث بدت موازين القوى مختلة بين المنتخبين وبدا اللعب في اتجاه واحد وتمكن المنتخب التونسي من إضافة الهدف الثالث في دق 80 عن طريق حمزة رفيعة .

ولم يفوت زملاء الطالبي فرصة سيطرتهم الكلية على اللعب دون إضافة هدف رابع عن طريق البديل العائد الى صفوف المنتخب التونسي فراس بلعربي 88 ،ليتمكن منتخب نسور قرطاح من انهاء المباراة برباعية نظيفة والتموقع في صدارة المجموعة الثامنة.

وقد اعتمد الجهاز الفني للمنتخب التونسي على التشكيلة التالية:

بشير بن سعيد _ وحدي كشريدة_ ياسين مرياح_ منتصر الطالبي _ علي العابدي(اسامة حدادي 90) _ الياس الخيري _ عيسى العيدوني(سيف الله اللطيف 71) _ حمزة رفيعة(فراس بلعربي 83) _ نعيم السليتي (حسان تقا 71)_ يوسف المساكني _ هيثم الجويني (انيس الحاج محمد 83).

وخاض منتخب المالاوي المباراة بالتشكيلة الاساسية الاتية:

كونكلفاس ليوناردو_ الفونسو روجيرو_ دي اوليفي لوشيو _ سواريز ادجكسون _ دا غلوريا نافيس _كاسندرا دا سيلفا_ فاريلا الياس_ افونسو رونالدو_ كاردوسو ريكاردو_ فيغاس ايدملسون _ سيميدو كيلفي.