رضا الشكندالي يحسمها: “تونس ليست في حالة افلاس”..

قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي اليوم الجمعة ان كل مؤشرات الاقتصاد الحقيقي التونسي حمراء و لكن البلاد ليست في حالة افلاس حيث تقوم بخلاص الدين الخارجي بالعملة الصعبة .

وبين الشكندالي في تصريح لاذاعة الديوان أن خطاب رئيس الحكومة اليوم أمام البرلمان موجه للمؤسسات الدولية التي يهمها التوازنات المالية و لكن ما يهم المواطن هو القدرة الشرائية و التشغيل .

واعتبر أنه من الصعب تحقيق نسبة نمو تبلغ 3 بالمائة خلال السنة المقبلة قائلا ان تونس قد تصل الى نسبة 2.1 بالمائة في أفضل الحالات و ذلك بسبب التغيرات الدولية و المناخية .