تشكيلة المنتخب الوطني أمام ساو تومي الليلة..

عاجل/ الكشف عن سرّ الجثة المُلقاة في الطريق بتطاوين..

يوم الأحد: قطع الكهرباء عن هذه المناطق في النفيضة..

عاجل/ تسمّم جماعي في مدرسة إعدادية بسيدي بوزيد..

رضا الشكندالي يحسمها: “تونس ليست في حالة افلاس”..

2023/11/17 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي اليوم الجمعة ان كل مؤشرات الاقتصاد الحقيقي التونسي حمراء و لكن البلاد ليست في حالة افلاس حيث تقوم بخلاص الدين الخارجي بالعملة الصعبة .

وبين الشكندالي في تصريح لاذاعة الديوان أن خطاب رئيس الحكومة اليوم أمام البرلمان موجه للمؤسسات الدولية التي يهمها التوازنات المالية و لكن ما يهم المواطن هو القدرة الشرائية و التشغيل .

واعتبر أنه من الصعب تحقيق نسبة نمو تبلغ 3 بالمائة خلال السنة المقبلة قائلا ان تونس قد تصل الى نسبة 2.1 بالمائة في أفضل الحالات و ذلك بسبب التغيرات الدولية و المناخية .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn