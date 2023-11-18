المنتخب الوطني يتوجّه الى مالاوي.. وهذان اللاعبان يتخلّفان (صور)

انطلقت صباح اليوم السبت 18 نوفمبر 2023، رحلة المنتخب الوطني إلى المالاوي التي تحتضن يوم الثلاثاء القادم المقابلة الثانية ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

و تخلف عن الرحلة كل من محمد علي بن رمضان الذي سيواصل العلاج من مخلفات إصابته في صفوف ناديه و كذلك حمزة رفيع الذي بشر بمولود جديد ليلة مباراة الأمس و بالتالي تم السماح له للالتحاق بعائلته و عليه فإن الرحلة ستعرف مشاركة 24 لاعبا.

وسيسافر المنتخب الوطني في رحلة خاصة مباشرة إلى المالاوي على متن طائرة الخطوط الجوية التونسية وفرتها الجامعة ، و من المنتظر أن تدوم الرحلة قرابة 9 ساعات مع توقف في مطار نجامينا للتزود بالوقود.

وقد سبق أن اوفدت الجامعة إلى المالاوي، منذ يوم الاربعاء، رئيس دائرة المنتخبات الوطنية، محمد الغربي و المسؤول عن التغذية أنيس اليعقوبي لترتيب إقامة العناصر الوطنية و إعداد كل الأمور اللوجستية.

وللتذكير فإن المباراة ستدور يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 بداية من الساعة الثانية بتوقيت تونس ، الثالثة بتوقيت المالاوي.

