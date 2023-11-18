بعد زيارة رئيس الدولة: مهندسون ومقاولون يعرضون المساعدة في أشغال ملعب المنزه

اثر زيارة رئيس الجمهورية قيس لحظيرة مشروع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه، أكدت هيئة المهندسين المعماريين وعمادة المهندسين التونسيين والغرفة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة خلال جلسة عمل طارئة أمس الجمعة 17 نوفمبر 2023 الاستعداد لوضع جميع الإمكانيات على ذمّة سلطة الإشراف قصد المساعدة على رفع الإشكاليات العالقة وذلك بالتنسيق بين جميع المتدخلين في هذا المشروع .

وقال عميد المهندسين كمال سحنون إن مشروع ملعب المنزه معقّد وهو مشروع تجديد والمفاجات ستكون كبيرة جدا وخارجة عن نطاق أصحاب الدراسات، مبرزا أنه تقرّر عقد أول اجتماع في الغرض يوم الاثنين القادم.

وتابع في عميد المهندسين في تصريح لموزالييك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 ان ” هناك فرق بين المشاريع الجديدة والمشاريع المتجددة .. ونحن اتفقنا على مساعدة الدولة لرفع اللبس حتى تتقدم أشغال المشروع بالسرعة المطلوبة..”

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد ادى، عشية الخميس 16 نوفمبر 2023، زيارة تفقدية الى الملعب الاولمبي بالمنزه أين عاين مدى تقدم أشغال الملعب، مشيرا الى وجود الكثير من التأخير والنقائص.

واستغرب رئيس الدولة انذاك من بلوغ الأشغال نسبة 20% فقط والحال أن المفروض أن تبلغ 50% بعد مرور سنة منذ انطلاقها، مؤكدا “هناك الكثير من التعطيلات ولو قمنا ببناء ملعب جديد لتمّ الإنتهاء منه بشكل أسرع.. هناك دراسات تمّ انجازها قبل انطلاق هذه الأشغال من طرف المهندسين المعماريين حدّدت الفترة لكن لم يتمّ احترامها”.

وفي لقائه بوزير الشباب والرياضة كمال دقيش، عبّر رئيس الجمهورية عن عدم رضاه عن التأخير وعدم مطابقة المواد المستعملة للمواصفات المتفق عليها وإقصاء بعض المراقبين عن المشروع، وهو ما قد يؤدّي إلى حدوث كوارث وفق تعبيره.