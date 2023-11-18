لقاء رسمي بين رئيسين ينتهي بعضّة كلب!..

بعد الضجة التي أثارها “كوماندر”، وهو كلب من نوع الراعي الألماني استُبعد من البيت الأبيض بسبب حوادث عض متكررة، أصبح الكلب الرئاسي في مولدافيا “كودروت” في دائرة الضوء بعدما عضّ الرئيس النمسوي خلال زيارة هذا الأسبوع.

وهاجم الكلب “كودروت” الذي تبنته رئيسة مولدافيا مايا ساندو قبل بضعة أشهر، الرئيس النمسوي ألكسندر فان دير بيلين عندما حاول مداعبته الخميس.

وتعرض فان دير بيلين (79 عاما) لإصابة طفيفة قال إنها ليست “سيئة” بالمقدار الذي صُورت به في لقطات فيديو.

وقال الرئيس النمسوي على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة إنه “يتفهم” تصرف الكلب لأنه “كان متوترا بسبب كل الأشخاص المحيطين به”.

ولم يتلقى “كودروت” على أي عقوبة، بل نال لعبة بهيئة كلب من فان دير بيلين كهدية.