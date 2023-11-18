“مجزرة جديدة” في غزة: الإحتلال يستهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت 18 نوفمبر 2023، بوقوع مجزرة جديدة في شمال غزة، وبالتحديد في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا، التي تؤوي المئات من النازحين.

وذكر الجناح العسكري لحركة حماس أن “قوات الإحتلال ارتكبت (مجزرة) في مدرسة الفاخورة الواقعة في شمال غزة”.

وأوضحت، على حسابها بتطبيق التواصل الفوري “تلغرام”، أن جيش الإحتلال استهدف النازحين في مدرسة الفاخورة.

كما ذكر تلفزيون فلسطين وقناة الجزيرة ان: “الجيش الاحتلال ارتكب مجزرة في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا شمالي قطاع غزة”.

هذا ولم يحدد بعد حصيلة الضحايا كما لم يعلقالاحتلال، حتى اللحظة، على هذه الفاجعة.