نقص الأمطار في تونس يقدّر بـ94%..

لم تتجاوز كميّات الأمطار المسجلة بكامل مناطق البلاد، من 1 سبتمبر وإلى غاية 15 نوفمبر 2023، مستوى 1،5 مليمتر.

وتعد هذه الكميّات أقل من معدل الفترة بأكثر من 94 بالمائة في أغلب جهات البلاد، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، السبت.

وسجّلت أهم الكميّات بمناطق الشمال الشرقي (7،2 مم) والشمال الغربي (5،4 مم).

وقدّر إجمالي إيرادات السدود 20،7 مليون متر مكعب أي بتراجع حاد مقارنة بمعل الفترة (241،5 مليون متر مكعب) وبالإيرادات المسجلة من 1 سبتمبر إلى غاية 15 نوفمبر 2022 (51،4 مليون متر مكعب).

وتتوزّع هذه الإيرادات من مياه الأمطار إلى 87،9 بالمائة في الشمال و9،9 بالمائة في الوسط و2،3 بالمائة في الوطن القبلي.

وقدّر المخزون الجملي في السدود ب520،3 مليون متر مكعب إلى حدود يوم 15 نوفمبر 2023 مقابل 676،5 مليون متر مكعب في التاريخ ذاته من 2022.

كما يعد المخزون في تراجع بنسبة 30،4 بالمائة مقارنة بمعدل الفترة خلال السنوات الثلاث السابقة والمقدّر ب747،6 مليون متر مكعب.

ويوجد 90،8 بالمائة من هذا المخزون في الشمال و8،6 بالمائة منه في الوسط و0،6 بالمائة في الوطن القبلي.

وإلى حدود يوم 15 نوفمبر 2023 قدرت نسبة امتلاء السدود ب22،5 بالمائة من إجمالي قدرتها.ل