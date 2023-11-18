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تصفيات كأس العالم 2026 : جنوب إفريقيا تفوز على بنين وتتصدر المجموعة الثالثة

2023/11/18 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز منتخب جنوب إفريقيا على ضيفه منتخب بنين بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
سجل هدفي منتخب جنوب إفريقيا كل من بيرسي تاو في الدقيقة الثانية، وخوليسو موداو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما سجل هدف منتخب بنين، ستيف مونييه في الدقيقة 70.
وحقق منتخب جنوب أفريقيا أول فوز في المجموعة، بعد أن سيطر التعادل على مباراتي رواندا وزيمبابوي (0 – 0) وليسوتو ونيجيريا (1/1).
ورفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة.
ويلتقي منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الثانية مع مضيفه رواندا يوم /الثلاثاء/ المقبل، بينما يستضيف ليسوتو منافسه بنين في اليوم نفسه، ويواجه منتخب نيجيريا غدا /الأحد/ نظيره زيمبابوي.

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