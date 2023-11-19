بينهم عناصر خطيرة: إيقاف 31 مفتشا عنهم في المحمديّة..وهذه التفاصيل..

تمكن أعوان منطقة الحرس الوطني بالمحمدية من إيقاف 31 عنصرا مفتشا عنهم في قضايا مختلفة من بينهم عناصر خطيرين جدا مطلوبون في قضايا السلب والاعتداء بالعنف الشديد وبيع الكحول خلسة وفق ما أكده مصدر مطلع لموزاييك.

وتجدر الاشارة الى أنه وفي التصدي لمظاهر الجريمة وتعقب العناصر الخطيرين المطلوبين للعدالة، شنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمحمدية حملة أمنية مسترسلة، وقد أسفرت الحملة الهادفة عن عربات ودراجات نارية محل تفتيش، كما تم ايقاف 31 عنصرا مفتشا عنهم لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد تمت الاطاحة بعناصر خطيرين اثر كمائن محكمة باستعمال سيارات غير ادارية، مما مكّن من الاطاحة بعناصر معروفين ببيع الكحول خلسة، كما تم ايقاف عنصر خطير جدا صادرة في حقه حوالي 10 مناشير تفتيش من أجل قضايا السلب والاعتداء بالعنف الشديد اثر كمين نصب له بأحد الطرقات.

وتقرر الاحتفاظ بجميع الموقوفين الى حين احالتهم على أنظار القضاء.