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مونديال-2026 /تصفيات- المجموعة 7 /الجولة الثانية : فوز الجزائر على موزمبيق 2-صفر

مونديال-2026 /تصفيات- المجموعة 7 /الجولة الثانية : فوز الجزائر على موزمبيق 2-صفر

2023/11/19 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 2-0, الشوط الأول (0-0), اليوم الاحد في اللقاء الذي جمعهما بملعب زمبيتو بمابوتو لحساب الجولة الثانية عن المجموعة السابعة
لتصفيات كأس العالم-2026.
و سجل هدفي المنتخب الجزائري كل من فارس شايبي ( د 69) و راميز زروقي (د 80).
وبعد هذه المباراة, يحتل “الخضر” مؤقتا المركز الأول بست نقاط أمام الموزمبيق (3) في انتظار اجراء المباراتين الأخريين للمجموعة السابعة, يوم الثلاثاء المقبل بين منتخبي الصومال و أوغندا من جهة, و بوتسوانا ضد غينيا من جهة أخرى.
وخلال الجولة الأولى للتصفيات, فازت كل من الجزائر على الصومال (3-1), و الموزمبيق أمام بوتسوانا (3-2) وغينيا على حساب أوغندا (2-1).
و ستجري الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من 3 إلى 11 جوان 2024, حيث ينبارى منتخب الجزائر مع غينيا, و الموزمبيق مع الصومال و أوغندا مع بوتسوانا.
ويتأهل صاحب المركز الأول عقب الجولات العشر من التصفيات مباشرة لنهائيات كاس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة و كندا و المكسيك.

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