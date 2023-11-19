مونديال-2026 /تصفيات- المجموعة 7 /الجولة الثانية : فوز الجزائر على موزمبيق 2-صفر

فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 2-0, الشوط الأول (0-0), اليوم الاحد في اللقاء الذي جمعهما بملعب زمبيتو بمابوتو لحساب الجولة الثانية عن المجموعة السابعة

لتصفيات كأس العالم-2026.

و سجل هدفي المنتخب الجزائري كل من فارس شايبي ( د 69) و راميز زروقي (د 80).

وبعد هذه المباراة, يحتل “الخضر” مؤقتا المركز الأول بست نقاط أمام الموزمبيق (3) في انتظار اجراء المباراتين الأخريين للمجموعة السابعة, يوم الثلاثاء المقبل بين منتخبي الصومال و أوغندا من جهة, و بوتسوانا ضد غينيا من جهة أخرى.

وخلال الجولة الأولى للتصفيات, فازت كل من الجزائر على الصومال (3-1), و الموزمبيق أمام بوتسوانا (3-2) وغينيا على حساب أوغندا (2-1).

و ستجري الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من 3 إلى 11 جوان 2024, حيث ينبارى منتخب الجزائر مع غينيا, و الموزمبيق مع الصومال و أوغندا مع بوتسوانا.

ويتأهل صاحب المركز الأول عقب الجولات العشر من التصفيات مباشرة لنهائيات كاس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة و كندا و المكسيك.