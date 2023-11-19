سوسة: الاحتفاظ برجل وزوجته من أجل الاتجار في المخدرات..وهذه التفاصيل..

أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 بالاحتفاظ برجل وزوجتة لأجل جرائم نقل وحيازة المخدّرات والاتجار فيــها.

وتمّ ضبط الرجل الصادرة في شأنه 19 منشور تفتيش لفائدة القضاء والوحدات الأمنيـّـة بولاية سوسة، وزوجته وبحوزتهما 19 ألف دينار متأتّيــــة من تجارة المخدّرات من قبل دوريات تابعة للفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس معززة بوحدات عملياتيّة مركزية وجهوية التي تحوّلت إلى ولاية سوسة تبـــعاً لتوفر معلومات بشان ضلوع ذي الشبهة في ترويج المخدّرات رفقة عدد من أفراد عائلته.

كما تمّ حجز قطع من مخدّري “القنب الهندي” و”الكوكايين” وســلاح أبيض بحوزتهما.