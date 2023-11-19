4 الاف مازالوا في عداد المفقودين..ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة الى 12415 شـهيدا..#خبر_عاجل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد “الشهداء” إلى 12415 ونحو 32500 جريحا منذ بداية الهجوم الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول “العدوان”، أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدّثة لليوم السابع على التوالي، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات شمال القطاع.

وبينت الصحة الفلسطينية أن “عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس السبت، أكثر من 12200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل و3250 امرأة و690 مسنا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب”.

من جهتهم، أفاد النازحون من الشمال بوجود جثامين في الشوارع، وحتى 15 نوفمبر الجاري، لا يزال أكثر من 4000 مواطن في عداد المفقودين، منهم 2000 طفل.

إلى ذلك قتل الاحتلال 205 فلسطينيين من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 215 جريحا من العاملين في المجال الصحي، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضرّرت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

وكالات