الإعلان عن الفائزين بجوائز عبد الوهاب بن عياد الأدبية وحجب الجائزة الخاصة بديوان الشعر

أعلنت جمعية عبد الوهاب بن عياد عن جوائز الدورة الثالثة لجائزة FABA للأدب في حفل رسمي انتظم بمسرح الجهات بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي مساء اليوم الأحد.

وفازت رواية “نقطة الصفر” للثنائي عبير قاسمي وكمال زاكور والصادرة عن دار “سوبيا للنشر” (2023) بجائزة الرواية أو المجموعة القصصية باللغة العربية والبالغ قيمتها 20 ألف دينار تونسي. أما الرواية أو المجموعة القصصية باللغة الفرنسية (20.000 د) فقد آلت لكتاب Tunis” “Sherlock à الصادر عن دار “Enoya” (2022) للكاتب الفقيد زين العابدين بن عيسى الذي توفي سنة 2022 قبل صدور الكتاب.وتُوّج كتاب “جائحة كوفيد 19 الحدث الوحش” للكاتب فتحي ليسير بجائزة المقالة الفكرية الطويلة باللغة العربية أو الفرنسية : (20.000 د)، وهو كتاب صادر عن دار محمد علي للنشر (2023). وتحصّلت الكاتبة كلثوم عياشية على جائزة القصة المصورة أو الكتاب الكتاب الموجه للأطفال واليافعين (10.000د) عن عملها “نيّرة” الصادر عن دار خريّف للنشر (2023).كما قرّرت لجنة التحكيم حجب الجائزة الخاصة بديوان الشعر باللغة العربية أو الفرنسية.وقال محمد خنيسي إن المسابقة سجّلت مشاركة محتشمة كميا للرواية والمجموعات الشعرية باللغة الفرنسية.

كما عبّر عن اعتذار لجنة التحكيم حجب الجائزة المخصصة للشعر، مشيرا إلى أن حجب الجائزة لم يكن بالأمر الهيّن. وأضاف أن قرار الحجب جاء بعد مداولات طويلة ونقاشات عميقة لأعضاء اللجنة.

وذكّر أن قرار الحجب ليس سابقة في هذه الجائزة الأدبية إذ كانت لجنة التحكيم حجبت في دورتين سابقتيْن على التوالي “جائزة الكتاب الموجه للأطفال أو اليافعين”. وأكّد أن “التقييم لم يرتبط بقصيدة أو اثنتيْن بل بالمجموعة الشعرية كلها”.

وتألفت لجنة تحكيم المسابقة من الأستاذ محمد خنيسي رئيسا لها ومن الأعضاء نضال قيقة ونادر الحمامي وهشام عبد الصمد ورجاء فنيش وناظم بن إبراهيم وأسماء الدريسي وأُنْس بن يوسف.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الكتب التي ترشحت لجائزة عبد الوهاب بن عياد للآداب “دورة 2023” قد فاقت أكثر من 107 كتاب. وتوزّعت الكتب على النحو التالي: 31 كتابًا من فئة المقالات، 36 كتابًا من فئة الرواية أو المجموعة القصصية باللغة العربية، 11 كتابًا من فئة الرواية أو مجموعة القصص القصيرة باللغة الفرنسية، 12 كتابًا للفئة الكتاب أو الكتاب المصور الموجه للأطفال و/أو المراهقين، بالإضافة إلى 17 كتابًا لفئة المجموعة الشعرية باللغة العربية أو الفرنسية.