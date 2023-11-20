عاجل/حزب الله يطلق صاروخاً وقذائف على موقع عسكري إسرائيلي..

في استمرار للمواجهات اليومية التي يشهدها جنوب لبنان منذ تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، قبل شهر ونصف، تجددت المناوشات.

فقد أفادت قناة “العربية/الحدث” نقلا عن مراسلها اليوم الاثنين، بإطلاق صاروخ مضاد للدبابات وقذائف على موقع عسكري إسرائيلي على حدود لبنان.

جاء هذا بعد ساعات فقط من قصف المدفعية الإسرائيلية مواقع لحزب الله في المنطقة، حيث طالت ضربات عنيفة مساء الأحد مناطق حدودية نفّذتها القوات الإسرائيلية بعد إطلاق الحزب 3 صواريخ من الجنوب على مستوطنات إسرائيلية في الجليل واعتراض اثنين منها.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صفارات الإنذار دوت من الصواريخ التي انطلقت في المناطق الشمالية.

فيما أكدت مصادر، مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في استهداف لموقع عسكري أمس.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الجيش رصد صباحا إطلاق حوالي 10 قذائف هاون باتجاه منطقة شلومي في شمال إسرائيل، وسقطت جميعها في منطقة مفتوحة. وأضافت أن طائرات حربية ردت بضربات استهدفت مناطق الإطلاق في لبنان.

كما ذكرت أن الجيش الإسرائيلي قصف أيضا بنية تحتية لجماعة حزب الله في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا موقع الضهيرة ونقطة ‏الجرداح بشمال إسرائيل “بالأسلحة المناسبة”، وذلك “دعما للشعب الفلسطيني”، وفق تعبيره.

العربية نت