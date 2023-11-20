عاجل/هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رياض بن فضل..

أفاد حزب القطب، أن وكيل الجمهورية قرر أمس الأحد تمديد الإحتفاظ بمنسقه العام لمدة 5 ايام اخرى.

وفي بيان له نشره ليلة أمس، أكد حزب القطب أن ‘ظروف الإحتفاظ قاسية وغير إنسانية’، معتبرا أن قرار الاحتفاظ ‘غير مبرر وغير معلل قانونا’ وجدد المطالبة بإطلاق سراح رياض بن فضل.

ولاحظ أن ‘إيقاف بن فضل يأتي في إطار التضييقات والهرسلة التي يتعرض لها معارضو قيس سعيد وأنه ليس من قبيل الصدفة ان يسجن 5 أمناء عامين لأحزاب معارضة بتهم مختلفة’.

وأشار القطب إلى أن ‘كل ما تم تداوله من طرف بعض الاعلاميين والمسؤولين السابقين في الدولة يحمل الكثير من المغالطات والاكاذيب ولا هدف منه الا تشويه رياض بن فضل وحزب القطب’ داعيا إلى إلى ضرورة التثبت من صحة ونزاهة المعلومات التي تروج اعتمادا على المعلومات المتوفرة بالملف.

ودعا ‘كل القوى التقدمية إلى مزيد التضامن والعمل وتكثيف الجهود لتكون سدا منيعا أمام آلة القمع والاستبداد التي توظف القضاء لاستهداف كل من اختلف مع مسار الرئيس من سياسيين ونشطاء مجتمع مدني واعلاميين ونقابيين’.

ولاحظ أن ‘إيقاف بن فضل يأتي في إطار التضييقات والهرسلة التي يتعرض لها معارضو قيس سعيد وأنه ليس من قبيل الصدفة ان يسجن 5 أمناء عامين لأحزاب معارضة بتهم مختلفة’.