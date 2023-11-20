هذا ما تعرضه إسرائيل وما تطلبه حماس في “مفاوضات الهدنة”..#خبر_عاجل

كشفت تقارير إعلامية، عن “اقتراب” التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، لإطلاق سراح الرهائن المختطفين في قطاع غزة، على أن يتم ذلك “خلال 4 أو 5 أيام من الهدنة”، التي يتوقف فيها الطرفان عن إطلاق النار.

وقال مصدران مطلعات لشبكة “سي إن إن” الأميركية، الأحد، إن “الاتفاق يقضي بالإفراج عن 50 رهينة لدى حماس” (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، بعد جهود استمرت لأسابيع.

وأشار المصدران إلى أن المفاوضات كانت “هشة”، إذ “علّقت حماس المفاوضات لمرة واحدة على الأقل”، وأضافا أن من بين القضايا التي أثارتها الحركة خلال المحادثات وتسببت في توقفها لفترة، “كانت اقتحام إسرائيل لمستشفى الشفاء بالقطاع”.

ونقلت “سي إن إن” عن مصدر وصفته بالمطلع على المفاوضات، إن إحدى القضايا الرئيسية “لإتمام الاتفاق بشكل نهائي”، هي “إدخال المساعدات إلى غزة”.

وجاءت التصريحات في أعقاب اجتماع بين رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك.

وقال مصدر لسي إن إن، إن “إسرائيل قدمت مقترحا يقضي بالإفراج عن 100 رهينة من المدنيين”، لكن حماس عرضت الإفراج عن 50 مختطفا خلال عدة أيام من الهدنة، على أن يتم إطلاق سراح “ما بين 20 و25 رهينة آخرين حال تمديد تلك الهدنة”.

ولفتت حماس إلى أنها “تريد تلك الهدنة من أجل جمع الرهائن المحتجزين في أماكن مختلفة، وبواسطة مجموعات مختلفة موالية لها في غزة”، وفق الشبكة.

ولا يزال العمل جار على عدة تفاصيل أخرى، مثل فكرة المساعدات التي أعربت إسرائيل عن مخاوفها من أن “تساعد حماس أكثر من المدنيين” في غزة.

وأشار أحد المصادر للشبكة الأميركية، إلى أن حماس “طلبت بشكل أولي إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا”، فيما قال مصدر آخر إنه “لم يتم التوافق حتى الآن حول عدد شاحنات المساعدات التي ستدخل القطاع، بجانب عمليات التفتيش ونقاط الدخول”.