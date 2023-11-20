أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023



تطرقت بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الاثنين ، الى عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها دخول الأساتذة النواب بداية من اليوم في عملية مقاطعة الدروس في كافة المؤسسات التربوية فضلا عن تسليط الضوء على حوار الرئيس المدير العام لمجمع الخطوط الجوية التونسية خالد الشلي حول نشاط الشركة بداية من العام المقبل وسقوط رواية الاحتلال الصهيوني بعد 45 من الحرب الدعائية .

الأساتذة النواب يصعدون ويقاطعون الدروس بداية من اليوم

(جريدة المغرب)

“يتواصل المناخ متوترا بين وزارة التربية والأساتذة النواب والنقابات التربوية ، ومع بدء العد التنازلي لانطلاق امتحانات الثلاثي الأول ، يواصل الأساتذة النواب تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بتسوية وضعياتهم وتطبيق اتفاقية 23 ماي 2023 ، فبعد رفع الشارة الحمراء وتنظيم يوم غضب يوم الخميس الفارط ، سيدخلون بداية من يوم الاثنين 20 نوفمبر الحالي في عملية مقاطعة الدروس في كافة المؤسسات التربوية للتعبيرعن رفضهم لما اعتبروه سياسة التلكؤ والتسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية أمام مطالبهم والتي كانت قد تعهدت لهم بتسوية وضعيات الأساتذة النواب وفق قاعدة بيانات محينة بالنسبة لنواب 2016/2008 ونواب 2023 /2016 قبل العودة المدرسية” .

“مر أكثر من شهرين على العودة المدرسية ومازال ملف الأساتذة النواب عالقا مما جعلهم يقررون مقاطعة الدروس احتجاجا على عدم ايفاء وزارة التربية بالتزاماتها في ما يتعلق بتسوية وضعياتهم ، وفق ما أكده المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري في تصريحات اعلامية ، والذي شدد على أنه رغم مرور 6 أشهر على توقيع اتفاقية 23 ماي 2023 ، الا أنها بقيت مبتورة حيث لم تحدد آجال زمنية لتنفيذ بنودها ولم تسقف عدد دفعات النواب المعنيين “.

“وأضاف أنه هناك أي عقد مع الأساتذة النواب رغم وعود وزير التربية وسلطة الاشراف ككل بأن تنزيل العقد سيكون قبل العودة المدرسية “.

نسعى الى احداث خطين سنويا نحو افريقيا

(جريدة الشروق)

“أعلن خالد الشلي الرئيس المدير العام لمجمع الخطوط الجوية التونسية ، أن مخطط التوسع في افريقيا سيبدأ العام القادم بتشغيل خط في اتجاه مدينة دوالا في الكامرون وخط ثان الى العاصمة الغابونية “ليبرفيل” كما تسعى الشركة الى اعادة تشغيل خط “كوتونو” الذي كان توقف بسبب جائحة كوفيد. كما تعتزم الخطوط التونسية الترفيع في وتيرة رحلاتها على خط تونس كندا الى ما بين 5 و6 رحلات في موسم الذروة من قبل السياح الكنديين وأفراد الجالية التونسية ”

“ولاحظ الشلي، أنه توجد اليوم ارادة سياسية قوية داعمة لمسار القطع مع مختلف الأزمات المتتالية التي جابهتها الشركة خلال العشرية الأخيرة حيث يحرص رئيس الدولة على عودة الشركة من مصاف شركات الطيران الكبرى .وتبعا لذلك يرتكز مخطط اعادة التموقع الاستراتيجي على كسب رهان الجودة واستعادة ثقة الحريف لا سيما من خلال تعزيز أسطول الطائرات وتوفير كل متطلبات ارضاء الحرفاء”

“وتقرر في هذا الاطار التخلي عن الطائرات المتقادمة وتوحيد الأسطول بالاعتماد أساسا عل طائرات “ايرباص” الجديدة من طراز 320 و330 وهو ما سيمكن من تقليص نفقات الصيانة والوقود والتقيد أكثر بمواقيت الرحلات .كما أعلن الرئيس المدير العام للخطوط التونسية ، أن أسطول الطائرات سرتفع بحلول نهاية العام الحالي الى 19 طائرة مقابل 9 طائرات فقط في بداية 2021 وذلك بتسلم طائرة جديدة هذا الأسبوع وطائرة ثانية في الأسبوع الأول من ديسمبر القادم “.

خلال الساعات ال48 الفارطة …سقطت كل أكاذيب الاحتلال

(جريدة المغرب)

“تتهاوى رواية الدعاية الصهيونية التي روجت منذ اليوم الأول من الحرب على غزة الى تقديم المقاومة الفلسطينية على أنها “وحش ارهابي” تقطع رؤس الأطفال وتقتل المدنيين في حفل موسيقى وتستخدم المستشفيات كقواعد عسكرية.وهذه المرة كشفت من أصوات داخل الكيان المحتل أن جيش الاحتلال قصف “مدنيين ” في السابع من أكتوبر الفارط ”

“فالأكاذيب الي روج لها من قبل دعاية الاحتلال الصهيوني ومن قبل وسائل اعلام غربية كررت بالحرف الواحد مضمون الدعاية الصهيونية وروجت لها كدليل على “ارهاب’ المقاومة ووحشيتها بهدف كسر حالة التعاطف المتنامية في الشوارع الغربية مع القضية الفلسطينية ”

“45 يوما من الحرب الدعائية قامت على ثلاث أكاذيب كبرى ، الأولى يمكن أن ندرج فيها ما روجه الاحتلال والاعلام الغربي والحكومات الغربية خاصة منها الأمريكية والأوروبية التي تبنت كل ما صدر عن الاحتلال بخصوص عملية طوفان الأقصى وتشويه ما أقدمت عليه المقاومة الفلسطينية “