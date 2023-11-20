ديوان الزيت: أسعار زيت الزيتون في تراجع لتبلغ هذا السعر..

قال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت حامد دالي إنّ أسعار الزيت شهدت تراجعا مؤخرا ليبلغ سعر اللتر الواحد بين 21 و22 دينارا بعد أن وصلت الأسعار إلى 27 و28 دينارا.

واضاف في تصريح لموزاييك، اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، أنه من المتوقع ان تبلغ صابة زيت الزيتون في تونس خلال هذا الموسم 220 ألف طن، مشيرا إلى أنّ ذلك يمثّل معدل انتاج السنوات العشر الأخيرة.

كما اوضح المسؤول أن ديوان الزيت سيعمل على توفير الزيت بأسعار مناسبة وسيتدخل لتوفير كميات من هذه المادة بمختلف المراكز بأسعار مناسبة، تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى تقريب زيت الزيتون من المستهلك.

وأشار الدالي إلى أنّ أسعار الزيت تخضع إلى قاعدة العرض والطلب على المستوى العالمي، وأنّ ارتفاع أسعاره يعود إلى تراجع الإنتاج في دول شمال المتوسّط. وبلغ هذا التراجع 40 بالمائة في إسبانيا.