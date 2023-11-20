منحة تمويل لمساعدة الباعثين الشبان على تجاوز الصعوبات في توفير التمويل الذاتي لإحداث أو توسعة مشاريعهم

أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الاثنين، أنه بإم كان الباعثين الشبان من المتحصلين على الموافقة المبدئية للتمويل من البنك التونسي للتضامن ويواجهون مصاعب في الحصول على تمويل ذاتي لإحداث أو توسعة مشاريعهم القابلة للتنفيذ قبل نهاية شهر جانفي 2024، التقدم للانتفاع بمنحة تمويل تصل إلى 15 ألف دينار.

وأوضحت، في بلاغ موجه للباعثين الشبان، ان هذا الإجراء الذي يندرج في اطار برنامج الادماج الاقتصادي للشباب “مبادرون”، يستهدف الباعثين الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة والمسجلين بإحدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو بإحدى فضاءات المبادرة.

وحدّد يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 تاريخ فتح باب التسجيل على المنصة الخاصة ببرنامج “مبادرون” www.moubadiroun.tn ليتواصل إلى غاية يوم الخميس 30 نوفمبر 2023.

ودعت الوزارة الباعثين الشبان الراغبين في الانتفاع بهذه المنحة الى مزيد الاستفسار لدى الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني أو مكتب تشغيل وعمل مستقل أو فضاء مبادرة او بفرع البنك التونسي للتضامن.