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عاجل/ الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تسلّط عقوبات قاسية على تونس

2023/11/20 أهم الأخبار, تونس, رياضة

أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات مساء اليوم الإثنين تسليط جملة من العقوبات على الرياضة التونسية من بينها تنظيم البطولات الدولية والإقليمية والعالمية.
وأوضحت الوكالة في بيان رسمي ان هذه العقوبة اتت بعد إجتماعات متواصلة منذ اكتوبر 2022 إلى غاية نوفمبر 2023.
ولم تتمكن تونس من الإمتثال للقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة المنشطات، وفق ما كشفه بلاغ الوكالة.
وستكون تونس مطالبة بإعادة سن القوانين الخاصة بمكافحة المنشطات وفقا للمعايير العالمية إلى جانب فنزويلا ونيجيريا.
وفي ما يلي قائمة العقوبات التي سلطتها الوكالة على الرياضة التونسية :
1 حرمان ممثلي الدولة التونسية من المشاركة او تولي اي منصب في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات
2 ـ حظر إستضافة تونس للمسابقة الدولية والبطولات القارية والعالمية طوال مدة العقوبة
3 ـ منع تونس من رفع علمها في الألعاب الاولمبية القادمة في باريس 2024 إلى ان يتم الوفاء بالشروط التي أقرتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من اجل رفع العقوبة
يشار إلى ان هذه العقوبات ستنطلق في قيد التطبيق بداية من يوم 8 ديسمبر في إنتظار طعن وزارة الشباب والرياضية في هذا القرار

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