بورصة تونس تنهي حصة الاثنين على ارتفاع بنسبة 21ر0 بالمائة

أنهت بورصة تونس حصة، الاثنين، على وقع ايجابي ليرتفع مؤشرها المرجعي “توننداكس”، بنسبة 21ر0 بالمائة، مدركا النقطة 48ر8508 بحجم تبادل جملي ضئيل ناهز 3ر1 مليون دينار (م د)، وفق شركة الوساطة بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وكان سهم الشركة التونسية لصنع المشروبات بتونس الاكثر حيوية خلال الحصة ليستأثر بمبلغ 368 ألف دينار من المبادلات الجملية، كما زاد سعره بنسبة 1ر1 بالمائة (120ر12 د).

واعتلى سهم الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية “ستيب” قائمة الارتفاعات بنسبة 4ر4 بالمائة وسعر 490ر4 دينار، دون تحقيق تبادل، تلاه سهم “بي هاش بنك” الذي تطور بنسبة 4ر4 بالمائة (12 د)، وسط غياب عملية تبادل لأسهم البنك.

وعاد اسوء أداء الى سهم شركة الخطوط التونسية متراجعا بنسبة 6ر2 بالمائة (370ر0 د) مع تبادل محتشم ناهز الألفي دينار.

وتقلصت، كذلك، قيمة سهم البنك العربي لتونس بنحو 8ر1 بالمائة (810ر2 د) بتبادل بقيمة 10 آلاف دينار.