تصفيات كاس العالم 2026 (المجموعة8-الجولة2): المنتخب التونسي ينهي تحضيراته للقاء المالاوي

انهى المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الاثنين تحضيراته لمباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كاس العالم 2026 (منطقة افريقيا) والتي ستجمعه غدا الثلاثاء بمنتخب المالاوي بداية من الساعة الثانية ظهرا بملعب بنغي الوطني انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا (س14).

وأجرى المنتخب الوطني التونسي اليوم، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم على شبكة التواصل الاجتماعي حصة تدريبية أخيرة بملعب بنغي الوطني، وسط أجواء مثالية وذلك بمشاركة 24 لاعبا كانوا في رحلة “نسور قرطاج”.

واختار المدرب الوطني جلال القادري خلال هذه الحصة الاهتمام ببعض الجوانب الفنية دون أن يرفع نسق العمل، كما ارتكز العمل على تنفيذ الكرات الثابتة.

وكان المنتخب التونسي قد استهل مشواره في تصفيات كاس العالم 2026 بالفوز على منتخب ساوتومي برباعية نظيفة يوم الجمعة الفارط بملعب حمادي العقربي برادس.