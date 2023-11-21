التوقعات الجوية لهذا اليوم..أمطار منتظرة..

تكون السماء اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 مغيمة جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالشمال مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة ثم تشمل الوسط ومحليا الجنوب أثناء الليل مع ّإمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

وتهب الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فمحليا قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

أما البحر فيكون مضطربا فمحليا شديد الاضطراب.

وتكون درجات الحرارة في تراجع حيث تكون القصوى ظهرا بين 18 و22 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 23 و26 درجة ببقية المناطق.